رئيس برلمان ليبيا: نرفض حكومة الوفاق لأن السراج لا يملك الشخصية لقيادة البلاد

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنهم “ليزالوا يرفضون حكومة الوفاق الوطني ورئيسها فائز السراج لأنهم على قناعة منذ البداية أن هذا الشخص لا يملك الشخصية لقيادة البلاد ولا يستطيع القيام بذلك، وأنه ضد تكوين الجيش في برقة”.

وجدد صالح، رفضهم لحكومة الوفاق التي لم تنال الثقة من مجلس النواب ولم تؤدي اليمين الدستورية، والتي قال إنها “لم تكن حكومة شرعية ولكن نتيجة للمصالح المتعارضة والمتصادمة حصلت على بعض التأييد من الداخل وتحصلت على دعما خارجيا”.

وأضاف صالح، أن أكثر من 80 نائبا كانوا مؤيدين لحكومة الوفاق الوطني تراجعوا عن تأييدهم لهذه الحكومة بعد أن أتضح أن رأيهم هو الصواب، مشيرا إلى دعمه لتشكيل مجلس رئاسي يضم ثلاثة أعضاء من الأقاليم الثلاثة.

وانتقد صالح، أعضاء مجلس النواب الذين يتغيبون عن جلسات مجلس النواب ويتحدثون من شرم الشيخ وتونس والمغرب، معبرا عن أسفه لحدوث انشقاق في مجلس النواب ليس له أي مبرر، على حد قوله.

وأوضح رئيس مجلس النواب بطبرق، أن الكثير من الناس يريدون وضع البلاد على ما هو عليه لأنهم يرون أن هذه الفوضى تعود إليهم بالفائدة والمصالح الشخصية، نتيجة لعدم وجود مراقبة على المال العام ولا على الحضور والغياب، وفق قوله.

وصدرت هذه التصريحات من عقيلة صالح أثناء اجتماعه الأربعاء الماضي بوفد من مشايخ وأعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني ورابطة أولياء الدم ولجنة المصالحة بمدينة اجدابيا الكبرى، وبحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد وعدد من أعيان ومشايخ العبيدات والمرابطين بمدينة القبة ونواحيها شرق ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر