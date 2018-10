وفد ليبي بإيطاليا لتطوير مُستشفى طرابلس الجامعي

المتوسط:

يستعد وفد من مستشفى طرابلس الجامعي –طرابلس الطبي سابقاً-، برئاسة مدير المستشفى، الدكتور نبيل العجيلي، لزيارة إيطاليا لمُناقشة عروض تقدمت بها شركات إيطالية لتطوير عدد من أقسام المُستشفى.

وفي إطار التجهيزات لهذا التعاون الطبي بين الجانبين الليبي والإيطالي، اجتمع العجيلي رفقة مدير الإدارة الهندسية خالد النقراط، ومدير إدارة التجهيزات والمعدات الهندسية خالد النقراط مع وفد طبي إيطالي لمُناقشة الدعم الذي من المُمكن أن تُقدمه الخبرات الإيطالية لمُستشفى طرابلس الطبي.

وسيشمل الدعم الإيطالي أقسام المُستشفى التالية: “غرف العمليات المركزية، الطوارئ، النساء والولادة”، وفقاً لما ذكرته إدارة التواصل والإعلام بمكتب رئاسة الوزراء.

وأشارت إدارة التواصل في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن إدارة مُستشفى طرابلس الجامعي وقعت عقداً لإجراء أعمال صيانة للبنية التحتية للمستشفى بالتعاون مع شركة “سوتشي امبيانتي” الإيطالية.

