«البعثة الأممية» تنظم ورشة عمل حول التوعية بمخاطر الأسلحة

أفادت «البعثة الأممية» لدى ليبيا، بأن السيدات في الدولة الليبية حضرن 4 ورش عمل في العاصمة التونسية، التي نظمتها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام؛ من أجل بناء قدراتهن على نشر الوعي بمخاطر الأسلحة النارية داخل مجتمعاتهن المحلية.

وقامت 20 سيدة من مختلف أنحاء ليبيا بتقديم نشاطات توعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، فيما بلغ عدد المستفيدين من هذه النشاطات 1200 ليبي.

وأعلنت «البعثة الأممية»، أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ترغب في العمل مع مشاركات ومشاركين جدد في المرحلة التالية من مشروع التوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

