رئيس الوزراء الإيطالي لــ” السراج”: يجب مشاركة الجميع في تحسين الأوضاع الليبية

أكد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، الالتزام التام بإشراك جميع الجهات الفاعلة، المحلية والدولية، لمواجهة الأزمة الليبية الصعبة والتغلب عليها.

وأوضحت الحكومة الإيطالية، خلال بيان لها اليوم الجمعة، ” أن اللقاء تناول العديد من القضايا على ضوء مؤتمر ليبيا المقرر في باليرمو”، يومي 12 و13 نوفمبر”.

وأضاف البيان ،” أن كونتي أكد للسراج على ضرورة السعي، من خلال كل جهد ممكن، إلى اقتناء الحد الأقصى من مشاركة جميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية التي تهتم بالتطور الإيجابي للأوضاع في ليبيا، لمصلحة سكانها ومؤسساتها”.

وذكر البيان أن “الرئيس السراج، أكد حضوره للمؤتمر عن ليبيا في باليرمو، وأكد مع الرئيس كونتي مجددا على أهمية تعزيز العمليات الدستورية ـ السياسية، في ظل احترام أمن السكان وخطة عمل الأﻣﻢ المتحدة، التي تعد أﺳﺎساً ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ”.

وأكد السراج لرئيس الوزراء الإيطالي عن تقديره لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة في هذا الشأن، داعياً في الوقت نفسه إلى توحيد الموقف الإقليمي والدولي تجاه ليبيا، وأن يلتزم المشاركون في مؤتمر باليرمو بما يتم الاتفاق عليه من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تبدأ بقاعدة دستورية وانتخابات، وذلك وفقا لبيان حكومة الوفاق الوطني.

وذكر البيان أن “المحادثات تناولت من جهة أخرى، عددا من الملفات التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي ودعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية، والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر، والتنمية المكانية، وتفعيل ما سبق وأن اتفق بشأنه بين المختصين في البلدين من برامج لتدريب قوات من خفر السواحل وحرس الحدود”.

