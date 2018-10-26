ماذا تناولت زيارة السراج لإيطاليا؟

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الجمعة، بالعاصمة الإيطالية روما، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بحضور عدد من المسؤولين الإيطاليين.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك»، إلى أنّ كونتي جدد موقف إيطاليا الداعم لحكومة الوفاق الوطني، مشيداً في الوقت نفسه بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده، كما أبدى حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

كونتي يستقبل السراج بمقر الحكومة الإيطالية

من جانبه عبّر رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره لمواقف إيطاليا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي في ليبيا، في إطار عملية التشاور بين البلدين الصديقين.

وتحدث السراج عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الأمن في العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى، مؤكداً تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشمل مجالات حيوية متعددة.

وأجرى الجانبان محادثات تناولت الترتيبات التي اتخذتها إيطاليا لعقد مؤتمر باليرمو الخاص بالأزمة الليبية، والذي دعت إيطاليا لانعقاده الشهرالمقبل، حيث أكد السراج ترحيبه بدور إيطاليا في هذا الصدد، من أجل المساهمة في حلحلة الجمود السياسي الراهن.

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وعبر السراج عن تقديره لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في هذا الشأن، داعياً في الوقت نفسه إلى «توحيد الموقف الإقليمي والدولي تجاه ليبيا، وأن يلتزم المشاركون في مؤتمر باليرمو بما يتم الاتفاق عليه من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تبدأ بقاعدة دستورية وانتخابات».

من جهة أخرى تناولت المحادثات عددًا من الملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، ودعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية، والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، والتنمية المكانية، وتفعيل ما سبق أن اتفق بشأنه بين المختصين في البلدين من برامج لتدريب قوات خفر السواحل وحرس الحدود.

[فيديو] استقبال رئيس المجلس الرئاسي لدى وصوله إلى إيطاليا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي Posted by ‎إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‎ on Friday, October 26, 2018

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