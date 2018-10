السراج يتفقد جرحى «البنيان المرصوص» في روما

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، اليوم الجمعة، بزيارة إلى المستشفى الاوروبي بمدينة روما.

والتقى “السراج” بعدد من جرحى معارك تحرير سرت من منتسبي قوات “البنيان المرصوص” الذين يتلقون العلاج في هذا المستشفى وأطمئن على أحوالهم الصحية.

وناقش “السراج” مع الجهاز الطبي بالمستشفى مراحل العلاج المختلفة للجرحى، واطلع على التجهيزات المتوفرة، واستمع لشروح عن امكانيات المستشفى وما يضمه من تخصصات وأقسام.

يُشار إلى أن “السراج” يقوم بزيارة عمل قصيرة إلى إيطاليا يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي”، لتباحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

