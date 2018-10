قريبًا.. الانتهاء من عملية إدراج المواليد الجدد في بنغازي

المتوسط:

قال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي المقدم، أسامة الدرسي، بأن كافة السجلات المدنية ببنغازي قد اقتربت من انتهاء عمليات إدراج المواليد الجدد.

وأضاف الدرسي، أن عمليات التعديل ولم الشمل، والإدارج والتعديل ستنتهي خلال أسبوع من الآن.

وأشار الدرسي، إلى أنَّ كافة السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها ستشهد تحسناً في تقديم الخدمات للمواطنين، بعد انتهاء أعمال الصيانة بالسجلات المدنية.

