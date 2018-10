المتوسط:

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى.

و تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الملف الليبي.

وتطرق الاتصال إلى التأكيد المشترك على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية على نحو يلبى طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والأمن ، وأكد الرئيس المصري بضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية.

The post “السيسي ” يؤكد لـ “رئيس الوزراء الإيطالي” ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية