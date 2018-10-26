توتر في منطقة زلة بعد مقتل عنصر تابع للمعارضة السودانية

أكد مصدر من منطقة الجفرة أن حركة تحرير السودان المعارضة انتشرت في مدينة زلة بالأسلحة الثقيلة وقامت بالرماية في الهواء وذلك على خلفية مقتل أحد عناصرها من قبل مجهولين، مشيرا لوجود أربع اصابات في صفوف المواطنين بعد مناوشات بين مواطني المدينة و عناصر المعارضة.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن حركة تحرير السودان قبضت على مواطن ليبي عقب قيامه بإسعاف العنصر التابع للمعارضة قبل وفاته، مبينا أن أهالي المدينة قاموا بحرق سيارة تابعة للمعارضة، مضيفا أن مسلحي المعارضة السودانية قاموا بعمل استيقافات داخل المدينة وخارجها.

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