السراج يعزي الملك عبدالله فى ضحايا سيول الأردن

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الجمعة إتصالاً هاتفيا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية معزياً فى ضحايا السيول التي ضربت المملكة يوم أمس الخميس .

ووفق إيجاز صحفي صادر عن إدارة الإعلام والتواصل التابعة لحكومة الوفاق تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، فقد قدم السراج التعازي والمواساة في ضحايا السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية يوم أمس الخميس مخلفة حوالي 20 قتيل وعدد من المصابين والمفقودين بينهم أطفال .

وأكد السراج خلال المكالمة على وقوف حكومة الوفاق والشعب الليبي مع حكومة وشعب الأردن في هذه المحنة، ” سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم جميل الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين، وأن يكتب العودة السالمة للمفقودين ” وفقاً لنص الإيجاز .

وكانت المملكة الهاشمية قد سجلت يوم أمس الخميس سقوط كميات غزيرة من الأمطار تشكلت على إثرها سيول جارفة طال أحدها حافلة طلاب كانوا فى رحلة مدرسية على الطريق المؤدي إلى البحر الميت غربي العاصمة عمّان ما أدى لمقتل 18 منهم جلهم من أطفال المرحلة الإبتدائية فيما وجه الملك عبدالله بفتح تحقيق فوري وتحديد المسؤولين عن الحادثة فى ظل وجود تحذيرات مسبقة من سوء الأحوال الجوية قبل وقوعها .

المرصد – متابعات