«هاتف ليبيا» تعلن انقطاع الاتصالات عن بعض المناطق

أعلنت شركة هاتف ليبيا، توقف حركة الاتصالات عن بعض المناطق، بسبب تغيير مسار محطة الكابل البحري إلى المحطة الجديدة بمنطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) سعيًا منها للرفع من مستوى خدمات الاتصالات.

وقال مدير منطقة اتصالات بنغازي المكلف ورئيس لجنة نقل معدات محطة بحري البريقة المهندس مسعود عبد القادر الأوجلي عبر كتابه الصادر في 25 أكتوبر الجاري الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إنه سيتم قطع الاتصالات عن بعض المناطق في المنطقة الممتدة بين «سرت غربًا إلى امساعد شرقًا وإلى الكفرة جنوبًا، لافتًا إلى حدوث تذبذب في مناطق أخرى.

وأشار مدير منطقة اتصالات بنغازي المكلف إلى أن قطع الخدمة الذي يبدأ من فجر اليوم الجمعة، يأتي بسبب تغيير في المسار من الحاوية إلى مبنى محطة كيبل بحري البريقة الجديد.

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