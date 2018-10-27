إيطاليا تحتشد لإنجاح مؤتمر باليرمو.. وتساؤلات حول السفير بيروني؟

كثفت الحكومة الإيطالية جهودها للإعداد لمؤتمر باليرمو حول ليبيا، والذي تعتبره الدبلوماسية الإيطالية محطة حاسمة لاستعادة موطئ قدم ثابت لها في البلاد، ومواجهة المنافسة الفرنسية المفتوحة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

واجتمع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الجمعة، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والتقى مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، كلٍ على حدة.

والتقى كونتي في الأيام الأخيرة أو تلقى من مستشاريه الدبلوماسيين معلومات محددة بشأن مواقف عدد من الأطراف الليبيين الآخرين الذين تحاول إيطاليا إقناعهم بالقدوم إلى باليرمو، مثل رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

كما أرسلت إيطاليا إلى المشير الجنرال خليفة حفتر نائبة وزيرالخارجية إيمانويلا ديل ري مؤخرًا .

ونقل رئيس الحكومة كونتي دعوة شخصية للرئيس الروسي بوتين لحضور المؤتمر، وهو أمر يبدو مستبعدًا، رغم ورود ما يفيد بمشاركة من رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف إذا تحركت روما لرفع بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

وتردد الأوساط الإيطالية أيضًا أن الولايات المتحدة وعدت بمشاركة وزير الخارجية مايك بومبيو، رغم عدم حماسة الرئيس ترامب؛ بسبب مخاوف من أن يتحول مؤتمر باليرمو إلى منصة للإشادة بالجهود الأوربية، خاصة كونه منبرًا لعدوته اللدود إنغيلا مركيل التي ستحضر اللقاء.

ويقول المراقبون إنه بصرف النظر عن مسألة من سيحضر مؤتمر باليرمو، فإن السؤال الأول يتعلق بالفائدة من وراء عقده، وعمّا إذا كان يهدف فقط الرد على اللقاءات السابقة التي تنظمها باريس بين فرقاء الأزمة الليبية، يبقى من غير الواضح أبعاد المؤتمر، خصوصًا فلسفته النهائية، وإذا كان مجرد حلقة في مسلسل الصراع الفرنسي الإيطالي.

وقالت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية إن من بين أمور أخرى يصعب تصديقها تتعلق بوضعية السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني، والذي لا تزال مهمته معلقة منذ أغسطس الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن سبب الإبقاء عليه في روما يعود لمقابلة أدلى بها منتصف أغسطس الماضي وانتقد فيها خطة تنظيم الانتخابات الليبية؛ مما أثار حفيظة المشير حفتر.

وذكرت الصحيفة إن بيروني وهو دبلوماسي محنك جدًا ويجيد اللغة العربية، من بين أمور أخرى، وفقًا لمصادر عديدة، هو ضحية اشتباك بين وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية بقيادة البرتو مانينتي الذي يدعي التفوق في إدارة ملف ليبيا.

ويعتقد مصدر دبلوماسي أن يكون بيروني تعرض لانتقادات من وزير الخارجية إنزو موافيرو ميلانيزي أيضًا، بسبب قيامه بالاتصال المباشر غداة تشكيل حكومة كونتي مع وزير الداخلية ماتيو سالفيني وتنظيمه يوم 26 يونيو زيارة قام بها سالفيني وأول وزير إيطالي يقوم بذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

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