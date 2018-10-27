السراج: إيطاليا أبدت اهتمامها بالبحث عن مصير المنفيين الليبيين

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن المنفيين الليبيين «سيبقون دائما في الذاكرة الوطنية»، مشيراً إلى أن إيطاليا «وقعت إعلانا مشتركاً عام 1998 يتضمن البحث عن مصير المنفيين الليبيين».

وأكد السراج خلال حديثه من العاصمة الإيطالية روما لوكالة الأنباء الليبية «وال» الجمعة على أن «إيطاليا أبدت تفهمها واهتمامها بهذا المطلب».

ولفت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى أنه «سيعمل سوياً مع الأصدقاء الإيطاليين من أجل إجلاء الغموض الذي يحيط بهذه القضية».

والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الجمعة، بالعاصمة الإيطالية روما، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بحضور عدد من المسؤولين الإيطاليين.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك»، إلى أنّ كونتي جدد موقف إيطاليا الداعم لحكومة الوفاق الوطني، مشيداً في الوقت نفسه بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده، كما أبدى حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

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