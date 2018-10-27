صور | السراج من روما : خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الأمن في طرابلس

ليبيا – وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” فائز السراج” اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة عمل قصيرة إلى إيطاليا .

والتقى”السراج” خلال هذه الزيارة مع رئيس الوزراء الإيطالي ” جوزيبي كونتي” ، بحضور عدد من المسؤولين الإيطاليين والوفد المرافق ” للسراج” .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ؛ فقد رحب ” كونتي” في بداية اللقاء، بالسراج ، مجدداً موقف إيطاليا الداعم لحكومة الوفاق الوطني، مشيداً بجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، كما أبدى حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتطوير علاقات التعاون بين إيطاليا وليبيا.

من جانبه، عبر رئيس المجلس الرئاسي عن سعادته بلقاء ” كونتي” في إطار عملية التشاور بين البلدين ” الصديقين ” معرباً عن تقديره لمواقف إيطاليا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي في ليبيا.

وتحدث ” السراج” ، عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الأمن في العاصمة طرابلس والمدن الليبية الاخرى، مؤكداً على تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشمل مجالات حيوية متعددة.

وأجرى الجانبان محادثات تناولت الترتيبات التي اتخذتها إيطاليا لعقد مؤتمر باليرمو الخاص بالأزمة الليبية والذي دعت إيطاليا إلى انعقاده الشهر المقبل حيث أكد السراج ترحيبه بدور إيطاليا في هذا الصدد، واهتمام ” كونتي” بتنظيم هذا اللقاء من أجل الإسهام في حلحلة الجمود السياسي الراهن.

كما أعرب رئيس المجلس الرئاسي، عن تقديره لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” غسان سلامة” في هذا الشأن، داعياً في الوقت نفسه إلى توحيد الموقف الإقليمي والدولي تجاه ليبيا، وأن يلتزم المشاركين في مؤتمر باليرمو بما يتم الاتفاق عليه من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تبدأ بقاعدة دستورية وانتخابات.

من جهة أخرى، تناولت المحادثات عدداً من من الملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي ودعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية، والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، والتنمية المكانية، وتفعيل ما سبق وأن اتفق بشأنه بين المختصين في البلدين من برامج لتدريب قوات من خفر السواحل وحرس الحدود.

ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية فى طرابلس قال السراج “: المنفيين الليبيين سيبقون دائماً في الذاكرة الوطنية، ولن ننسى أبدا ما وقع على أبناء ليبيا من مظالم وسبق وأن وقعت ليبيا وإيطاليا إعلاناً مشتركاً عام 1998 يتضمن البحث عن مصير المنفيين الليبيين، وقد أبدت إيطاليا تفهمها واهتمامها بهذا المطلب ” .

وختم قائلاً : ” سنعمل سوياً مع الأصدقاء الإيطاليين من أجل إجلاء الغموض الذي يحيط بهذه القضية”. ويصادف اليوم السادس والعشرون من شهر أكتوبر ذكرى مرور 107 سنوات على قيام الاستعمار الإيطالي بنفي أعداد كبيرة من الليبيين إلى الجزر الإيطالية.

المرصد – متابعات

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