تفاصيل الإفراج عن العميد القانقا

218 خاص

افاد مصدر خاص لـ218 أنّ إطلاق سراح عمر القانقا جاء على خلفية إطلاق سراح المهدي العربي من أحد سجون مدينة الزاوية الأيام القليلة الماضية ، ما دفع بقبيلة الكراغلة التي ينتمي لها القانقا لتكثيف الضغط على المجموعات المسلحة التي كانت وراء اعتقاله وسجنه منذ البداية ، وتتولى حراسة السجن الذي يقبع فيه منذ ذلك الوقت

أن عملية وأكد المصدر أن أن اجتماعات قبلية دارت خلال الأيام الماضية طالب خلالها أعيان قبيلة الكراغلة المجموعة المسلحة التي تحتجز القانقا بإخلاء سبيله ، مؤكدين أنه لن يتوقفوا عن مطالبهم ، ولن يتخلوا عن ابن قبيلتهم ، ولو اضطرهم الأمر إلى استخدام القوة لتحريره من سجنه .

وأضاف ، بعد سلسلة من الإجتماعات بالخصوص أتخذت القبيلة قرارها ، وتوجه مجموعة من أفرادها إلى السجن لفرض الافراج عن القانقا بالقوة ، إلا أنه فور وصولهم تمت العملية بسلاسة دون أي مشاحنات أو مواجهات مسلحة .

يشار إلى أن العميد عمر القانقا كان أحد آمراء الكتائب المسلحة التابعة للنظام السابق ،والتي حاربت في مدينة الزاوية خلال ثورة السابع عشر من فبراير، وقد ألقي القبض عليه في سبتمبر 2011 ، بعد انتصار الثوار وتحرير المدينة ، وقضى معظم فترة سجنه بين سجني جودائم والسلعة شرقي الزاوية .

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