“السراج” يزور روما في الذكرى الــ 107 لنفي إيطاليا لليبيين

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج،” أن المنفيين الليبيين سيبقون دائما في الذاكرة الوطنية، ولن ننسى أبداً ما وقع على أبناء ليبيا من مظالم”، وذلك بمناسبة مرور 107 سنة على قيام الاستعمار الإيطالي بنفي أعداد كبيرة من الليبيين إلى الجزر الإيطالية.

وأضاف السراج، خلال تصريحات صحفية له على هامش زيارته في روما ،” أن ليبيا وإيطاليا وقعا إعلانا مشتركاً عام 1998 يتضمن البحث عن مصير المنفيين الليبيين”.

وأوضح السراج،” أن إيطاليا أبدت تفهمها واهتمامها بهذا المطلب، وسنعمل سوياً مع الأصدقاء الإيطاليين من أجل إجلاء الغموض الذي يحيط بهذه القضية”.

