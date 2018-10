المتوسط:

ضبطت السرية الأمنية ببني وليد بالتعاون مع لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة للجنة الأمنية المشتركة ، على ثلاث شاحنات تحمل غاز الطهي قبل تهريبها خارج المدينة.

وأكدت اللجنة،” أنه تم حجز الشاحنات داخل مقر السرية الأمنية وسيتم التحقيق مع أصحابها”.

وأوضحت اللجنة بأنه سيتم توزيع غاز الطهي على المواطنين غدا السبت ، مشيرة إلى أن العدد الكلي لشحنة اسطوانات غاز الطهي هي (490) اسطوانة.

