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السراج للمنفيين: ستبقون في الذاكرة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إن المنفيين الليبيين إبان الاحتلال الإيطالي سيبقون في دائما في الذاكرة الوطنية ولن ننسى أبدا ما وقع عليهم من ظلم

السادس والعشرون من شهر أكتوبر يصادف ذكرى مرور 107 سنة على قيام الاستعمار الايطالي بنفي نحو خمسة آلاف مواطن ليبي إلى الجزر الإيطالية مع إيطاليا إعلانا مشتركا عام 1998 يتضمن البحث عن مصير الليبيين المنفيين قسرا، وقد أبدت إيطاليا تفهمها واهتمامها

السراج قام بهذه اللفتة خلال زيارته إلى إيطاليا، حيث لمّح أن ليبيا وقعت إعلانا مشتركا مع إيطاليا عام 1998 من أجل التعاون لإيجادهم، وبالرغم من اهتمام الطرف الإيطالي بالأمر إلا أنه لم تحدث أي تطورات في القضية حتى الآن

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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