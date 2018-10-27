السراج للمنفيين: ستبقون في الذاكرة

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إن المنفيين الليبيين إبان الاحتلال الإيطالي سيبقون في دائما في الذاكرة الوطنية ولن ننسى أبدا ما وقع عليهم من ظلم

السادس والعشرون من شهر أكتوبر يصادف ذكرى مرور 107 سنة على قيام الاستعمار الايطالي بنفي نحو خمسة آلاف مواطن ليبي إلى الجزر الإيطالية مع إيطاليا إعلانا مشتركا عام 1998 يتضمن البحث عن مصير الليبيين المنفيين قسرا، وقد أبدت إيطاليا تفهمها واهتمامها

السراج قام بهذه اللفتة خلال زيارته إلى إيطاليا، حيث لمّح أن ليبيا وقعت إعلانا مشتركا مع إيطاليا عام 1998 من أجل التعاون لإيجادهم، وبالرغم من اهتمام الطرف الإيطالي بالأمر إلا أنه لم تحدث أي تطورات في القضية حتى الآن

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