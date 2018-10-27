قائمة جديدة لصندوق موازنة الأسعار

أعلن صندوق موازنة الأسعار قائمة بأسعار السلع الغذائية التي تم الإعلان عنها، ونصيب كل فرد من الأسرة فيها، وستكون بحسب سعر الاعتماد الرسمي للصندوق ووعده بالتزامه في توفيرها شهريا للجمعيات المعتمدة

والأسعار جاءت كالتالي:

ﺍﻟﺰﻳﺖ: 1.75 ﺩﻳﻨﺎﺭ، 4 ﻋﻠﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ

ﺍﻟﺴﻜﺮ: 1.25 ﺩﻳﻨﺎﺭ، 3 كلغم للشخص

ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ: ﺩﻳﻨﺎﺭ، 3 كلغم ﻟﻠﺸﺨﺺ

ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ: 1,75 ﺩﻳﻨﺎﺭ، 3 كلغم للشخص

ﺍﻟﺘﻦ: 2 ﺩﻳﻨﺎﺭ، 3 ﻋﻠﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ

ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﺍﻟﻤﻌﺠﻮﻥ: 750 ﺩﺭﻫﻢ، 5 ﻋﻠﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ

ﺍﻟﺠﺒﻨﺔ: 1 ﺩﻳﻨﺎﺭ، 6 ﻋﻠﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ

للشخص ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻧﺔ: 750 ﺩﺭﻫﻤﺎ، 5 ﻛﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻣﺎﺕ

ﺍلأﺭﺯ: 1.75 ﺩﻳﻨﺎﺭ،3 كلغم ﻟﻠﺸﺨﺺ

ﺍﻟﻠﺤﻢ: 13 ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ، 2 كلغم ﻟﻠﺸﺨﺺ

ﺍﻟﺒﻴﺾ: 5 ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ، 30 ﺑﻴﻀﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ

ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ: 1.25 ﺩﻳﻨﺎﺭ، 5 ﻋﻠﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ

للشخص ﺣﻤﺺ: 2.5 ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻧﺼﻒ كلغم

للشخص ﻓﺎﺻﻮﻟﻴﺎ 2.25 ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻧﺼﻒ كلغم

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