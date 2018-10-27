صحوة وطن في سبها

عقد في قاعة مديريةِ الأمنِ الوطني بمدينةِ سبها اجتماعٌ ضمّ عدداً من أعضاءِ حَراك (صحوة وطن) وحكماءِ ومخاتيرِ المحلات بالمدينة مع مديرِ الأمنِ ومديرِ المصرف التجاري سبها للوقوفِ على الأزماتِ الأمنيةِ والاقتصاديةِ التي تمُرّ بها المدينة

الاجتماعُ ناقشَ مطالبَ الحراكِ المتمثلة في تسليمِ مسؤوليةِ حراسةِ المصرف إلى أفرادٍ تابعينَ لمديريةِ الأمنِ الوطني، وتشكيلِ لجنةٍ للتحقيق في المخالفاتِ والاختلاسات المالية التي واكبت إجراءاتِ مِنحةِ أربابِ الأُسَر، وتفعيلِ صالةِ خِدماتِ الزبائن، وإلزامِ الموظفينَ المتخصصينَ بالتواجدِ لخدمةِ الزبائن، والإسراعِ في تنزيلِ حوافزِ مرتباتِ الموظفينَ المتراكمةِ لدى المصرِف

المجتمعونَ اتّفقوا على إبرامِ اتفاقٍ مكتوبٍ بينَ مديرِ الأمنِ الوطني وإدارة المصرِف، فيما يخصُ استلامَ المديريةِ لمسؤوليةِ حراسةِ المصرِفِ وتأمينِه، فيما أبدى مديرُ المصرفِ التزامَهُ لتنفيذِ باقي النقاطِ الواردة في الاجتماع، وذلكَ بالتنسيقِ مع الإدارةِ العامةِ للمصرف

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