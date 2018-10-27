السيسي وكونتي والملف الليبي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من أجل التباحث حول بعض الملفات المتعلقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في تحقيق المصالح المشتركة

الملف الليبي كان على رأس قائمة الحوار الذي استعرض فيه الرئيسان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وخصوصا في ليبيا كونها قضية إقليمية تهم الطرفين

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فإنه قد تم التأكيد على دعم الجهود نحو التسوية السياسية للأزمة الليبية على نحو يلبى طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والأمن على حسب تعبيره

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