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السيسي وكونتي والملف الليبي

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من أجل التباحث حول بعض الملفات المتعلقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في تحقيق المصالح المشتركة

الملف الليبي كان على رأس قائمة الحوار الذي استعرض فيه الرئيسان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وخصوصا في ليبيا كونها قضية إقليمية تهم الطرفين

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فإنه قد تم التأكيد على دعم الجهود نحو التسوية السياسية للأزمة الليبية على نحو يلبى طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والأمن على حسب تعبيره

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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