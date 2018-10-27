بم صرّح «السراج» في ذكرى المنفيين الليبيين؟

خلال زيارته إلى إيطاليا، صرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” بأن المنفيين الليبيين سيبقون دائماً في الذاكرة الوطنية، ولن ننسى أبدا ما وقع على أبناء ليبيا من مظالم.

وقال “السراج” في تصريحه:

“سبق وأن وقعت ليبيا وإيطاليا إعلاناً مشتركاً عام 1998 يتضمن البحث عن مصير المنفيين الليبيين، وقد أبدت إيطاليا تفهمها واهتمامها بهذا المطلب، وسنعمل سوياً مع الأصدقاء الإيطاليين من أجل إجلاء الغموض الذي يحيط بهذه القضية”.

ويصادف اليوم السادس والعشرون من شهر أكتوبر ذكرى مرور 107 سنوات على قيام الاستعمار الإيطالي بنفي أعداد كبيرة من الليبيين إلى الجزر الإيطالية.

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