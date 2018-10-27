روما: السراج وكونتي يبحثان الوضع السياسي في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج أمس الجمعة بالعاصمة الإيطالية روما، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال بيان لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء الليبي، إن “الاجتماع حضر عدد من المسؤولين الإيطاليين والوفد المرافق للسيد الرئيس”، وقد “رحب السيد كونتي في بداية الاجتماع بالسيد الرئيس مجدداً موقف إيطاليا الداعم لحكومة الوفاق الوطني، مشيداً بجهود السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده”، كما “أبدى حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتطوير علاقات التعاون بين إيطاليا وليبيا”.

وأضاف البيان أنه “رئيس المجلس الرئاسي، عبّر من جانبه عن سعادته بلقاء السيد كونتي، في إطار عملية التشاور بين البلدين الصديقين، معرباً عن تقديره لمواقف إيطاليا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي في ليبيا”.

وذكر البيان أن “السيد الرئيس تحدث عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الأمن في العاصمة طرابلس والمدن الليبية الاخرى، مؤكداً من جانبه على تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشمل مجالات حيوية متعددة”.

ووفقا للبيان، فقد “أجرى الجانبان محادثات تناولت الترتيبات التي اتخذتها إيطاليا لعقد مؤتمر باليرمو الخاص بالأزمة الليبية والذي دعت إيطاليا إلى انعقاده الشهر المقبل، حيث أكد السيد الرئيس على ترحيبه بدور إيطاليا في هذا الصدد، واهتمام السيد كونتي بتنظيم هذا اللقاء من أجل المساهمة في حلحلة الجمود السياسي الراهن”.

وأشار البيان إلى أن “السيد الرئيس أكد عن تقديره لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة في هذا الشأن، داعياً في الوقت نفسه إلى توحيد الموقف الإقليمي والدولي تجاه ليبيا، وأن يلتزم المشاركون في مؤتمر باليرمو بما يتم الاتفاق عليه من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تبدأ بقاعدة دستورية وانتخابات”.

وذكر البيان أن “المحادثات تناولت من جهة أخرى، عددا من الملفات التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي ودعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية، والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر، والتنمية المكانية، وتفعيل ما سبق وأن اتفق بشأنه بين المختصين في البلدين من برامج لتدريب قوات من خفر السواحل وحرس الحدود”.

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