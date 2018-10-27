المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن ايرادات النفط والغاز لشهر أغسطس

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الجمعه أن ايرادات النفط والغاز لشهر أغسطس قد بلغت 1,57 مليار دولار أمريكي تقريبً أي بانخفاض قدره 455 مليون دولار أمريكي مقارنة بالشهر السابق.

الوطنية للنفط أرجعت بحسب موقعها الرسمي هذا الانخفاض في الايرادات إلى استمرار حالة ‘القوة القاهرة’ بالموانئ النفطية بخليج سرت في النصف الاول من شهر يوليو والتي بدأت بالنصف الثاني من شهر يونيو 2018.

وتأثرت عمليات الإنتاج أيضاً بالتحديات الأمنية الجارية في حقل الشرارة حيث بلغ اجمالي الفاقد من الإيرادات خلال تلك الفترة حوالي 639 مليون دولار أمريكي.

وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط أن تعود إيرادات شهر سبتمبر إلى مستوياتها الطبيعية بعد بدء المبيعات الفورية المتقدمة وتحقيقها مستويات الانتاج المستهدفة.

وجددت المؤسسة دعوتها لنشر ترتيبات الميزانيات المعتمدة والنفقات الفعلية وذلك لتكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب وضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط في كافة أرجاء البلاد.

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