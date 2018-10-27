حملة أمنية واسعة في شحات على المخالفات التجارية

أعلنت مديرية أمن شحات عن إطلاق حملة أمنية موسّعة على المطاعم والمحالات التجارية والمذابح والمجازر والأسواق الشعبية في مدينة شحات، وعن ضبط أكثر من 80 مهاجراً دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم ثاني حسن بو اكريم، إنَّ دوريات قسم شرطة النجدة شحات تمكّنت من ضبطِ عدّة مخالفات في عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمختلف نشاطاتها، وفقًا للصلاحيات التي يخوّلها القانون.

من جانبه أكَّد رئيس قسم شرطة النجدة شحات الرائد أحمد عبدالحميد، أنَّه تمَّ ضبط مجموعة كبيرة من العمالة الأجنبية من الجنسيتين المصرية والسودانية، دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وعددهم أكثر من 80 شخص، وتم تسليمهم إلى جهاز مباحث الجوازات فرع شحات، مضيفًا أنَّ الحملة مستمرةٌ، حتى يتحقق استقرار الوطن وأمن وراحة المواطن.

وناشد ملازم ثاني حسن بو اكريم، كافَّة الأفراد والمحلات التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم، وغيرها من الشركات والمنشآت والمصالح، عامّة كانت أو خاصّة، وطنيّة أو أجنبيّة، بعدم إلقاءِ النفايات، أو مخالفات البناء، أو المواد الكيماوية، أو الخردة، في غير الأماكن المخصّصة لهذا الغرض.

وأشار بو اكريم إلى أنّه تمَّ إطلاقُ هذه الحملة لقيام بعض المواطنين وأصحاب المحال التجارية وغيرهم، ببعض الأفعال السلبيّة مثل ترك دماء المواشي على الطريق العام وعلى الطرقات الرئيسية دون تنظيفها، ورمي القمامة ومخلفات البناء والخردة في الساحات والحدائق العامة، وهذا يعدُّ مخالفةً صريحةً لأحكام قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية.

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