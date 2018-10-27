كونتي يهاتف السيسي حول ليبيا والتسوية السياسية

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تباحثا خلاله حول بعض الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة جهود تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وذلك وفقاً لبيان من الرئاسة المصرية.

وقال البيان إن الاتصال شهد وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وآخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل من ضمنها الملف الليبي، حيث تم التأكيد المشترك على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية على نحو يلبي طموحات الشعب الليبي فى استعادة الاستقرار والأمن.

وكان “العربي الجديد” قد نشر عدة تقارير مؤخراً كشفت لعب السيسي دوراً وسيطاً بين إيطاليا واللواء خليفة حفتر لإقناع الأخير بحضور مؤتمر باليرمو المزمع إقامته بشأن ليبيا الشهر المقبل، بالتوازي مع استضافة مصر عدداً من الفرقاء الليبيين في إطار مبادرتها لتوحيد الجيش الليبي>

العربي الجديد

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