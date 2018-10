المتوسط:

أفادت «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» بأن أعداد النازحين الليبيين العائدين إلى منازلهم قد بلغت نحو 382 ألف شخص.

وأكدت المفوضية، وجود أكثر من 193 ألفاً لا زالوا يعانون من النزوح الداخلي.

وأعلنت «المفوضية»، خلال إحصائها الشهري، إنقاذَ حرس السواحل الليبي نحوَ أربعة عشر ألفاً من المهاجرين غير القانونيين خلال العام الجاري، بينما انتشلت 99 جثة، وفُقد نحو 86 مهاجرين في البحر.

