الخدمات العامة: أغلب مشاكل الصرف الصحي بسبها حُلت

قال مدير شركة الخدمات العامة معتمد السنوسي، السبت، إن أغلب مختنقات الصرف الصحي داخل مدينة سبها “حلت “، إن لم تكن كلها وفق قوله.

وأضاف السنوسي في تصريح للرائد، أن العمل جار بالتنسيق مع بلدية سبها وديوان رئاسة الوزراء بالجنوب وجهاز الإسكان والمرافق لمعالجة محطة المعالجة التي تعرضت لاعتداء أدى لتدميرها الفترة الماضية، مطمئنا السكان بإنهاء معاناتهم في غضون أسبوعين.

ونفى المعتمد، أن يكون هناك أي تواصل مع منظمات أجنبية كما يشاع؛ لتنفيذ تعاقدات بخصوص معالجة الصرف الصحي في الجنوب، لافتا إلى أن البلديات لها تواصل مع المنظمات، وأن الشركة ساعية في إبعاد المياه بعد تنقيتها عن المدينة.

وأشار المعتمد إلى أن شركة الخدمات العامة حذرت مرارا من أن استمرار تعطل المحطة الرئيسية سيؤدي إلى مد المياه إلى داخل المدينة، مؤكدا التواصل مع المجلس الرئاسي والمطالبة بضرورة دعم سبها وهو ما حصل بالفعل في اجتماع الرئاسي الأخير.

يشار إلى أن كمية مياه الصرف الصحي تصل 40 ألف لتر مكعب في المدينة.

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