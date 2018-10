سفيرة هولندا لدى ليبيا تلتقي عميد بلديتي جنزور والكفرة

المتوسط:

اجتمعت سفيرة هولندا لدى ليبيا مونيكا كروزليوس، مع عميد بلديتي جنزور والكفرة في برنامج يموله الاتحاد الأوروبي يشمل نظام المراقبة السريعة للمدينة.

وأكدت السفيرة الهولندية لدى ليبيا، خلال لقائها بعمداء البلديات، اليوم السبت، بأن اللقاء بحث دعم الصراع لبناء واستعادة الوظائف الحضرية والاجتماعية لدعم البلديات المتأثرة من الحرب.

وأضافت السفيرة الهولندية ، ” أن الاجتماع ناقش كيفية إعادة بناء الدولة وكذلك بث الاستقرار في مختلف ربوع ليبيا”.

