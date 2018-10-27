مديرية أمن طرابلس تمهل افرادها المنتدبين في أماكن اخرى اسبوعاً للعودة إلى سابق أعمالهم

ليبيا – أصدرت مديرية أمن طرابلس اليوم السبت تنويه لكافة أفرادها المنتدبين للعمل خارج المديرية بقرارات سابقة .

مديرية أمن طرابلس طالبت في تنويهها الذي تلقت المرصد نسخة منه أفرادها المنتدبين في أماكن اخرى بالالتحاق فوراً باعمالهم بالمديرية ، كاشفةً على أن قرارات ندبهم في حكم الملغاة.

وأعطت المديرية لهؤلاء الافراد مهلة اسبوع واحد من تاريخ اليوم السبت 27 أكتوبر 2018 للعودة إلى سابق أعمالهم في مديرية أمن طرابلس ، متوعدة من يخالف هذا القرار باتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه ومنها ايقاف مرتباته.

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