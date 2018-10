المتوسط:

كشفت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ، هند شوبار، عن بدء أعمال اللجنة المشكَّلة بموجب قرار «المجلس الرئاسي» والمختصة بحصر الأصول الثابتة والمنقولة والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في المناطق المتضررة من الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس.

وأكدت شوبار، أنَّ قيمة تعويضات المتضررين سيتم خصمها من صندوق جبر الضرر، الذي تم إنشاؤه بداية العام الجاري، بقرار من المجلس الرئاسي، وخصص له 450 مليون دينار.

ولفتت إلى أنَّ خطة العمل التي وضعتها اللجنة بتشكيل لجان عمل من داخل البلديات، مع الاستعانة باللجان السابقة المشكَّلة من قبل عمداء البلديات بالخصوص، وتعميمها للنموذج الخاص بالحصر على مستوى البلديات، والتنسيق مع مختاري المحال لحصر الأضرار في المناطق الواقعة خارج الاشتباكات.

The post «لجنة الطوارئ» تبدأ حصر الممتلكات في المناطق المتضررة من اشتباكات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية