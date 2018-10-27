مديرية أمن طرابلس تدعو منتسبيها للالتحاق الفوري بأعمالهم

حثت مديرية أمن طرابلس كافة الضباط وضباط الصف والأفراد التابعين لها والمنتدبين للعمل خارجها، على سرعة الالتحاق بأعمالهم في المديرية وبشكل فوري.

بيان صادر عن المديرية عدّ كافة الانتدابات في حكم الملغاة، محددا مهلة أسبوع واحد، تبدأ من يوم السبت الموافق الـ27 من أكتوبر الجاري لعودتهم إلى سابق أعمالهم.

وشدّدت المديرية على اتخاذ إجراءات عقابية بحقّ المخالفين، من ضمنها وقف صرف مرتباتهم.

وكان وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشآغا قد دعا منتسبي الوزارة من المتغيبين والمنقطعين عن العمل إلى العودة إلى أعمالهم والالتحاق بالجهات والأجهزة التي يتبعونها خلال مهلة أقصاها الأول من نوفمبر المقبل.

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