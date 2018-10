المتوسط:

أكدت مصادر طبية من مركز بنغازي الطبي ، في تصريحات تليفزيونية، وصول قتلى من موظفي الشركة العامة للكهرباء جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة القوارشة.

وأفاد المصدر الطبي أن الموظفين كانوا في جولة صيانة لأحد مكونات الشبكة العامة بالمنطقة، قبل أن ينفجر اللغم الأرضي.

وتواردت أنباء عن سقوط ضحايا بين مواطنين كانوا بالقرب من موقع الانفجار، فيما لم يُعلن مركز بنغازي الطبي أي معلومات بشأنهم حتى الآن.

