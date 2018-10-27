الحكومة المؤقتة تبدأ في تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع ساحة الطائرات بمطار الزنتان

ليبيا – انهت الشركة المنفذة لمشروع تنفيذ ساحة وقوف الطائرات بمطار الزنتان مرحلة الدمك بنسبة 90% وبدأت في المرحلة النهائية وهي مرحلة صب الخرسانة الإسمنتية.

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المشروع يأتي وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة ضمن مجموعة المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة المؤقتة بهدف تطوير وصيانة المطارات التابعة لها في كافة أنحاء البلاد.

يشار إلى أن البدء في هذا المشروع ياتي بالتزامن مع عمل هيئة المواصلات في الحكومة المؤقتة على تطوير وتهيئة المطارات التابعة لها في مختلف مناطق البلاد لتقديم أفض الخدمات للمواطنين.

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