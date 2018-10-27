أمن الجفرة يضبط عدداً من المطلوبين.. ويتوعد بالتشديد 

ألقى أفراد قسم البحث الجنائي ووحدة المعلومات والسرية 55 بمديرية أمن الجفرة القبض على عدد من المطلوبين على ذمة عدة قضايا.

وتأتي حملة مُداهمة المطلوبين ضمن خطة أمنية مُشتركة سبق وأن أعدتها المديرية لإحكام سيطرتها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وفقاً لما ذكرته وزراة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت الوزراة أن الخطة التي باشرت مديرية أمن الجفرة في تنفيذها ستستمر إلى حين إلقاء القبض على كافة المطلوبين والمُتهمين لدى المديرية.

وتستهدف الخطة الأمنية ضبط السلاح غير المُرخص والسيارات المجهولة التي لا تحمل أي ألواح معدنية.

وأثنت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” المجهودات التي يبذلها أفراد الأمن في الجفرة.

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