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أمن الجفرة يضبط عدداً من المطلوبين.. ويتوعد بالتشديد 

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقى أفراد قسم البحث الجنائي ووحدة المعلومات والسرية 55  بمديرية أمن الجفرة القبض على عدد من المطلوبين على ذمة عدة قضايا.

وتأتي حملة مُداهمة المطلوبين ضمن خطة أمنية مُشتركة سبق وأن أعدتها المديرية لإحكام سيطرتها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وفقاً لما ذكرته وزراة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت الوزراة أن الخطة التي باشرت مديرية أمن الجفرة في تنفيذها ستستمر إلى حين إلقاء القبض على كافة المطلوبين والمُتهمين لدى المديرية.

وتستهدف الخطة الأمنية ضبط السلاح غير المُرخص والسيارات المجهولة التي لا تحمل أي ألواح معدنية.

وأثنت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” المجهودات التي يبذلها أفراد الأمن في الجفرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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