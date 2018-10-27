الوطنية للنفط :تعلن إيرادات النفط لشهر أغسطس انخفضت

العنوان-طرابلس

صرحت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت عبر موقعها الألكتروني أن ايرادات النفط والغاز لشهر أغسطس قد بلغت 1,57 مليار دولار أمريكي تقريبا، أي انها سجلت انخفاضا ملحوظا قدره 455 مليون دولار أمريكي مقارنة بالشهر السابق.

وقد ارجعت المؤسسة هذا الانخفاض في الايرادات إلى استمرار حالة ‘القوة القاهرة’ في الموانئ النفطية بخليج سرت في النصف الاول من شهر يوليو و التي بدأت في النصف الثاني من شهر يونيو 2018.

كما ذكرت المؤسسة أن عمليات الإنتاج تأثرت أيضا بالتحديات الأمنية الجارية في حقل الشرارة. حيث بلغ اجمالي الفاقد من الإيرادات خلال تلك الفترة حوالي 639 مليون دولار أمريكي.

وقدمت المؤسسة توقعات بأن تعود إيرادات شهر سبتمبر إلى مستوياتها الطبيعية بعد بدء المبيعات الفورية المتقدمة وتحقيقها مستويات الانتاج المستهدفة.

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