الرئاسي يعتمد الخطة الأمنية لتأمين طرابلس ويضعها حيز التنفيذ

أصدر المجلس الرئاسي اليوم السبت قرار رقم (1437) بشأن اعتماد الخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى ، وحدد بعض الأحكام بشأن تنفيذها .

واسند القرار الصادر الإربعاء الماضي و تحصلت 218 على نسخة منه ، مهام إدارة عملية تنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة إلى آمر مركز العمليات المشتركة في طرابلس الكبرى ، ومنحه الصلاحيات اللازمة للتنسيق بين الجهات الملكفة بتنفيذها .

كما أوجب القرارعلى جميع الجهات المعنية وضع الخطة موضع التنفيذ كل فيما يخصه ، و‘لى آمر مركز العمليات المشتركة احالة تقارير دورية عن سير تنفيذها الى رئيس المجلس الرئاسي مرفقة مع أي مقترحات ذات علاقة في حال استدعى ذلك .

ونص القرار في مادته الخامسة على تشكيل لجنة بموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي تمثل الاطراف الرئيسية الموقعة على إتفاق وقف إطلاق النار ،تتولى مهام متابعة حسن تنفيذ هذه الخطة ، فيما نصت المادة السابعة انهاء عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم ( 1303 ) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية وذلك فيما يخص وضع خطط وتوصيات تأمين طرابلس الكبرى فقط ،وأبقى نص المادة على استمرار اللجنة في بقية مهامها المكلفة بها .

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