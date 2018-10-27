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افحيمة: خيار الذهاب لإنتخاب رئيس مباشر من الشعب وفق قرار البرلمان رقم 5 غير قائم حالياً

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن خيار الانتقال للخطة (ب) عبر القرار (5) لسنة 2014 الذي ينص على إنتخاب رئيس بالإقتراع المباشر من الشعب ، غير قائم حالياً.

افحيمة أكد في تصريح لقناة ليبيا الاحرار تابعته المرصد بأنه وعقب إجتماع الخميس للمجلس ، صار من الصعب اللجوء لهذا القرار ، لأن التعاون بين مجلسي الدولة والنواب يسير بشكل جيد فيما يخص إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ، مبيناً بأنهم قد يتجهون في الإجتماع القادم لإختيار الأسماء والممثلين عن المناطق ، على حد تعبيره.

فحيمة أكد بأنهم في المنطقة الغربية يعملون على إختيار الأسماء ، وفي المنطقة الشرقية تتواصل الاجتماعات في هذا الخصوص ، أما المنطقة الجنوبية فهي الأقرب للإنجاز لأنهم إختاروا إسمين أو ثلالث ويتناقشون حولهم، معتبراً في ختام مداخلته بأن الأمور تسير بشكل جيد.


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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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