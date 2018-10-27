بن طاهر: الرئاسي استعان بالمسلحين مُجددا

حذر أستاذ العلوم السياسية محمد بن طاهر، من وجود بعض قادة المجموعات المسلحة قرب دوائر القرار واندماجهم في خطة الترتيبات الأمنية، الأمر الذي قد يستفز مسلحين آخرين من بينهم أفراد اللواء السابع وأفراد لواء الصمود وقد يكون هذا دافعاً لحرب جديدة في العاصمة طرابلس.

وأوضح طاهر أن المجلس الرئاسي استعان بالمجموعات المسلحة في طرابلس ليسيطر على بعض المقار وهو ما يُصعّب مهمة التخلص منها جميعا أو تحجيم دورها وإبعادها عن وسط المدينة وعن المؤسسات الحيوية.

وقال بن طاهر، لبرنامج “LIVE”، على قناة “218NEWS”، السبت، إن الترتيبات الأمنية مختلفة هذه المرة عن كل المحاولات السابقة، حيث توجد نوايا لتغيير الصورة في طرابلس.

واعتبر بن طاهر تغيير وزير الداخلية مؤشر على الجدية، وكذلك استجابة بعض المجموعات المسلحة بسرعة للترتيبات الأمنية حيث قامت بإخلاء بعض مقراتها.

وذكر أن الترتيبات الأمنية جزء من اتفاق الصخيرات وأن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أكد من مدينة مصراتة على أهمية تحقيقها لكنه أضاف أن هنالك صعاب تواجه تطبيقها على الأرض.

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