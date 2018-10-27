قزيط: تسابق ليبي على مؤتمر باليرمو

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، إنه لا يوجد أجندة واضحة لمؤتمر باليرمو حتى هذه اللحظة، مضيفا أنه قام قبل أسبوعين بالتواصل الدول المهمة التي توصف بالمجتمع الدولي وأكدوا له أنه لا أجندة واضحة للمؤتمر.

وبين قزيط، لبرنامج “LIVE”، على قناة “218NEWS”، السبت، أن جميع الأطراف الموجودة في المشهد سوف تتسابق للمشاركة في مؤتمر باليرمو كي يثبت كل منهم أنه القطب الرئيسي وأنه القادر على إنتاج الحل في ليبيا.

ولام قزيط البعثة الأممية، وقال إنها أخلّت بالعهود لأنها لم تُجنب ليبيا التدخلان الدولية بل أصبحت تعمل عكس تعهداها تماما، ومنها حضورها لقاء باريس والذي يلزمها حضور مؤتمر باليرمو.

وأضاف قزيط أن الدور الإيطالي متركز فقط على دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ولا تقوم عبر ممثليها و بعثاتها بالتواصل مع بقية الأجسام السياسية على عكس الدول الأخرى المؤثرة في الشأن وهو ما يعطي مؤشراً بأن مؤتمر باليرمو قد يكون لإضفاء مزيد من الدعم للمجلس الرئاسي .

وأكد بلقاسم قزيط أنه ومجموعة من النواب ليست لديهم مشكلة شخصية مع أفراد المجلس الرئاسي لكنهم ماضون في محاولات تغييره لأنه فشل في أن يكون الجسم التنفيذي الوحيد، وكرّس الانقسام السياسي، معتبرا أن ذلك مخالف جوهر الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.

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