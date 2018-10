«مديرية بني وليد» تُطالب الضباط المنتدبين العودة للعمل

المتوسط:

طالبت مديرية أمن بني وليد، جميع الضباط وضباط صف والأفراد التابعين للمديرية المنتدبين، الالتحاق فورًا بأعمالهم بالمديرية, إذ تعتبر انتداباتهم في حكم الملغية وستكون المهلة المحددة لرجوعهم لسابق أعمالهم أسبوعاً من تاريخ اليوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018م، ومن يخالف ذلك سوف يتم بشأنه اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشمل هذه الإجراءات جميع منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد الملتحقين بالعمل لدى التشكيلات الأمنية والعسكرية.

يشار إلى أن المديرية اتخذت هذه الخطوات بناءً على تعليمات وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق بشأن منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد الملتحقين بالتشكيلات الأمنية والعسكرية ضرورة الالتحاق بأعمالهم الأصلية.

