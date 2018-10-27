الجامعة المفتوحة فرع توكرة تعلن عن مواعيد الامتحانات

العنوان-توكرة

قال المسجل العام بالجامعة المفتوحة فرع توكرة ” بوبكر رافع ” أن موعد إمتحانات فصل نوفمبر ستنطلق السبت القادم 3-11-2018 ستكون علي فترتين الفترة الأولى من الساعة الثانية ظهراً الي الساعة الرابعة مساءاً , الفترة الثانية من الساعة الرابعة مساءاً إلى الساعة السادسة مساءاً بقاعات الإقتصاد بجامعة توكرة .

و أشار “رافع ” أن عدد الطلبة المسجلين في الجامعة ( 85 طالب ) و سيتم تخريخ اأول دفعة بالجامعة مطلع العام القادم 2019

وأن الجامعة تحتوي علي العديد من الأقسام وهي ( علم النفس -علم الاجتماع- تاريخ- جغرافيا- اللغة العربية- اللغة الانجليزية- القانون- الإعلام- اقتصاد- علوم سياسية تقنية المعلومات – دراسات إسلامية و غيرها )

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