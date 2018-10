رئيس «البعثة الأوروبية» بليبيا: المجتمع المدني قادر على مكافحة الهجرة

المتوسط:

قال السفير آلان بوجيا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إننا نعتقد أن المجتمع المدني قادر على التأثير من خلال إضافاته إلى جهود الجهات المعنية الأخرى، في مواجهة تحديات الهجرة والاستفادة من فرصها، خاصة في أفق إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف السفير،: «من خلال هذا التدريب، فنحن نساعدهم على المساهمة في الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها السلطات الليبية، بطريقة مفيدة لجميع الليبيين».

وجاء ذلك، في ختام الدورة التدريبية الثالثة لفائدة منظمات المجتمع المدني حول “قدرات التعاون والتنسيق –لدى منظمات المجتمع المدني وهجرة العمالة والهجرة والتنمية”، الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي، والمنفذة من قبل ICMPD، لمنظمات المجتمع المدني الليبية العاملة في مجال الهجرة.

