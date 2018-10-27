عودة البعثات الدبلوماسية.. مؤشر على تعافي ليبيا

أثّرت الأزمات والانفلات الأمني في ليبيا على عمل البعثات الدبلوماسية التي تعمل على الأراضي الليبية، الأمر الذي أجبر بعضها على المغادرة، إلا أنه ومنذ بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة باشرت البعثات في إعلان العودة .

فقد قال السفيرة الألماني أوليفر أوفتشا عبر “تويتر”، إن السفارة الليبية في طريقها إلى ليبيا، مُعبرا عن فخره بالفريق العامل معه.

وكانت فرنسا قد أعلنت تكليفها لسفيرتها الجديدة بياتريس دو أولين التي استلمت أوراق اعتمادها مؤخراً معلنةً استمرار عمل سفارتها في ليبيا، وكذلك سفارة بريطانيا وهولندا وتتبعتهما عدد من السفارات التي باتت تعود تدريجيا .

ورغم الظروف التي تمر بها البلاد، إلا التمثيل الدبلوماسي يعتبر من أهم مسارات العلاقات الخارجية. وتعتبر الترتيبات الأمنية التي بُدء تنفيذها مؤخراً وعودة ظهور رجال الأمن في البلاد داعما لمستقبل البلاد بعيداً عن الفوضى الأمنية التي سيطرت عليها لسنوات.

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