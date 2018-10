عقيلة يُداعب ودّ «آل زايد» ويُنكر السراج والمشري

رفض رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” الاعتراف بسلطة رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، لعدم وجود أساس دستوري لوجودهما في منصبيهما.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صالح أثناء لقاءه بمشائخ ومؤسسات في مدينة اجدابيا.

وأثنى رئيس مجلس النواب على “أبناء الشيخ زايد” قاصداً حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشاد بموقفهم إبان زيارة مجلس النواب إلى دولة الإمارات ولقاء ولي عهد إمارة أبوظبي “محمد بن زايد”، والذي أبدى مساندته لعملية الكرامة بقوله “حلالنا حلالكم”.

وجدد “صالح” دعوته لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد، في حال فشل الاستفتاء على الدستور، متوقعاً أن يُرفض في مناطق الجنوب والشرق الليبي.

وفي سياق متصل، وصف “صالح” عضو مجلس النواب “زياد دغيم” بالـ«كذاب» على خلفية تصريحات سابقة، اتهم فيها أعضاء مجلس النواب بالتزوير وتلقي رشاوى لتعديل الإعلان الدستوري.

