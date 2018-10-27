الوطنية للنفط :شركة مليته تعيد تأهيل بئرين منتجين للنفط الخام

العنوان-طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن عن قيام شركة مليته للنفط والغاز بإعادة تأهيل بئرين منتجين للنفط الخام، على الرغم من كلّ التحديات الأمنية والصعوبات اللوجستية، بعد دراسة شاملة وكافية قامت بها إدارة هندسة المكامن بالشركة، وذلك بالتعاون مع إدارة تطوير الاحتياطي بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأفادت المؤسسة انه تمكن مهندسو الشركة من تطبيق تقنية الرفع بوحدة الأنابيب الحلزونية التابعة لشركة شلمبرجير على البئر A52، الذي توقّف عن الإنتاج منذ يوليو 2017 بسبب انخفاض ضغط رأس البئر بشكل مستمر، ممّا حال دون تدفقّ النفط الخام.

وأضافت المؤسسة انه تمّ تطبيق هذه التقنية لأول مرّة في الحقول الليبية يوم 18 سبتمبر 2017، حيث تمّ ضخ الغاز المنتج من أحد آبار الغاز في انابيب الانتاج الخاصّة بالبئر A52، وذلك لضمان تدفّق النفط الخام.

وتمكنت الشركة من إعادة تشغيل البئر بمعدّل إنتاج يومي قدره 2600 برميل في اليوم بالإضافة إلى تطبيق نفس التقنية على البئر A20 في الأول من فبراير لعام 2018،

وأضافت المؤسسة انه تمكّنت الشركة ، من اعادة تشغيل البئر، بمعدل يومي قدره 1200 برميل في اليوم.

كما تقوم الشركة الآن بدراسات حول العديد من الآبار الأخرى، كان قد تم اختيارها من قبل عدد من المختصّين بالإدارات، لتطبيق هذه التقنية عليها بعد ثبوت نجاحها في حقل الوفاء.

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