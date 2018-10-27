إيطاليا تقول إن خليفة حفتر سيحضر مؤتمر صقلية

أعلن وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو اليوم السبت، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، سيحضر مؤتمرًا من المقرر عقده في صقلية الشهر المقبل، بهدف إيجاد تسوية في ليبيا.

وأوضح موافيرو أن حفتر أبلغه بحضوره الاجتماع، الذي سيعقد في مدينة باليرمو، عاصمة صقلية، يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستشارك فيه أطراف رئيسية من داخل ليبيا وخارجها.

وأضاف موافيرو، للصحفيين على هامش مؤتمر في مدينة فلورنسا الإيطالية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستكون من بين الزعماء الأجانب الذين سيحضرون الاجتماع، بينما تعهدت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بإرسال ممثلين رفيعي المستوى للمشاركة.

وإيطاليا حريصة على وجه الخصوص على حضور حفتر، خوفًا من أن يقضي عدم حضوره على أي آمال للتوصل إلى تسوية سياسية من أجل إنهاء العنف المستمر منذ سنوات في هذا البلد الغني بالنفط.

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وقال موافيرو: “ينبغي أن يكون هناك (خليفة حفتر).. أكد لنا أنه سيحضر وبالتالي فنحن نعول على حقيقة أنه سيحضر”.

وشن حفتر في مايو/أيار 2014 حملة في بنغازي استمرت ثلاث سنوات، سيطر خلالها على بنغازي، ومناطق واسعة من البلاد، كانت تحت سيطرة جماعات متشددة، ما وضعه في صورة القائد العسكري القادر على استعادة النظام.

المصدر: رويترز