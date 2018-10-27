التعديل الدستوري على طاولة النواب الإثنين

دعت رئاسة مجلس النواب كافة الأعضاء إلى حضور جلسة من المزمع عقدها يوم الإثنين، لبحث عدة ملفات مطروحة ضمن جدول الأعمال.

وبيّن مجلس النواب أن الجلسة ستُناقش التعديل الدستوري الخاص بقانون الاستفتاء على مُسوّدة الدستور، والنظر في إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، ومناقشة مطالب المعلمين، وبحث قانون الميزانية العامة.

وكان مجلس النواب قد مرر الشهر الماضي، قانون الاستفتاء، قبل أن يوافق في جلسة أخرى على التعديلات الخاصة بالقانون، وقرر تضمينها في الإعلان الدستوري.

واشترط المجلس تعديل الإعلان الدستوري ليتوافق مع المادة السادسة من قانون الاستفتاء، التي تُقسّم ليبيا إلى 3 دوائر.

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