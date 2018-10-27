وثيقة : الإتحاد الليبي للرماية يرفض المشاركة بالبطولة العربية المقامة فى قطر لدعمها الإرهاب فى ليبيا

ليبيا – أبلغ الإتحاد الليبي العام للرماية رئيس الإتحاد العربي للرماية دعيج العتيبي باعتذاره والوفد الليبي عن المشاركة فى البطولة العربية الرابعة عشر للرماية التي ستقام فى العاصمة القطرية الدوحة فى القترة مابين 15-24 نوفمبر القادم .

وفى نسخة من الاعتذار تحصلت عليها صحيفة المرصد عبّر رئيس الاتحاد الليبي عادل إبراهيم قريش عن سعادته بتلقي الدعوة من الاتحاد العربي للمشاركة فى البطولة مبلغاً الرئيس العتيبي تحياته وتحيات زملائه أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الليبي للرماية .

وقال : ” لا يخفى عن سيادتكم أنه ومنذ ما يزيد عن أربعة سنوات وأكثر قد عانت فيه لعبة الرماية في بلدي ليبيا من ظروف قاهرة بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي نتيجة الحرب الدائرة والتي كانت بدعم وتمويل من النظام القطري بالأدلة الدامغة ” .

وأضاف : ” هذا النظام يراهن هذه الأيام على طي صفحة دعمه للإرهاب بفعل النسيان أو القيام بأدوار أخرى لجذب الأنظار إليه وتغيير الصورة الذهنية عنه , وهو ماكان إذ هداه مستشاروه إلى الرجوع من بوابة الرياضة باعتبارها الأشهر والأقدر على لفت الأنظار وإشغال الناس عن بشاعة جرائم النظام القطري ” .

وتابع : ” سيدي الفاضل نعلن مقاطعتنا لأى بطولة تستضيفها دولة قطر و نحن لسنا على خلاف مع أشقائنا بالإتحاد القطري للرماية أو الشعب القطري الشقيق , ونعلم جيداً بأننا نخالف الميثاق الأولمبي ونتحمل كل المسؤولية عن ذلك ” .

وختم قريش مخاطباً رئيس الإتحاد العربي للرماية قائلاً ” : مناصبنا ليست اغلى من أرواح أبنائنا , فكيف لنا أن نشارك ونحتفل في ملتقى رياضي ودماء أبنائنا تنزفوجراح وطني لم تلتئم بعد ” .

المرصد – متابعات

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