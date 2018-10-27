مستشفى نسمة.. قلّة إمكانيات تستوجب تدخلا عاجلا

يُعاني مستشفى نسمة العام الواقع جنوب مدينة بني وليد من مشاكل عدة تستوجب تدخلا عاجلا من أجل تفادي تدهور الوضع الصحي بالمنطقة.

ويشكو المراجعون من غلاء أسعار الدواء وعدم توفره أحيانا في مستشفى وحيد بمنطقة يقطنها نحو 15 ألف نسمة، وبات يشهد ضغطا متزايدا بعد توقف 5 مراكز صحية بالمناطق القريبة.

ويعاني المستشفى من نقص حاد في الكوادر الطبية، وهي مشكلة تؤرق إدارة المستشفى وتنعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمريض.

ورغم كل هذه الظروف، يظل مستشفى نسمة مستمرا في تقديم خدماته للمواطنين لحين استجابة وزارة الصحة لمطالبه.

يذكر أن المستشفى يستقبل يوميا ما بين 30 إلى 60 حالة كشف أطفال و25 إصابات وحوادث يوميا بقسم الإسعاف والطوارئ، ونحو و21 حالة بقسم الكلى أسبوعيا، وهذه الأعداد قابلة للزيادة مع استمرار توقف عدد من المراكز الطبية عن تقديم خدماتها.

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